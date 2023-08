Rinforzo in difesa per il Burnley. Il decimo acquisto di questa sessione di mercato dei Clarets è Hannes Delcroix, centrale difensivo classe '99 che arriva a titolo definitivo dall'Anderlect. Il difensore belga, nativo di Haiti, ha firmato un contratto triennale con il club di Premier League.

Our tenth signing of the summer is defender Hannes Delcroix from RSC Anderlecht who joins the Clarets for an undisclosed fee 📝

The centre-back has signed a three-year deal at Turf Moor and reunites with his former boss Vincent Kompany 🤝

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 22, 2023