ufficiale Burnley, Twine scende in Championship. Definito il prestito all'Hull City

Operazione in uscita per il Burnley, appena tornato in Premier League e voglioso di mantenere la categoria. Oltre ai rinforzi, il club deve anche pensare a piazzare qualche giocatore in esubero in modo che possa giocare con continuità. Fa parte di questa categoria Scott Twine, trequartista classe '99 passato all'Hull City con la formula del prestito.

Arrivato lo scorso anno dal Milton Keynes Dons, Twine con i Clarets ha collezionato 14 presenze in Championship, contribuendo alla promozione in Premier con 3 gol e 1 assist. Ora il trequartista inglese avrà modo di farsi ulteriormente le ossa in Championship per poi tornare a Burnley, che lo ha salutato con un post sui propri canali social.