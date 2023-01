ufficiale Cadice, dall'Elche arriva Roger. Riscatto obbligatorio in caso di salvezza

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Elche ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Cádice per il trasferimento in prestito di Roger Martí. L'accordo prevede un'opzione di acquisto obbligatoria in caso di salvezza della squadra andalusa.