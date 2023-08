ufficiale Caicedo è un nuovo giocatore del Chelsea. Operazione da più di 100 milioni

vedi letture

Dopo un'estate fatta di avvicinamenti costanti, ma anche momenti in cui sembrava saltato tutto, è arrivata l'ufficialità: Moises Caicedo è un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues, per assicurarsi il centrocampista del Brighton hanno versato nelle casse dei Seagulls 100 milioni di sterline. Questa è la parte fissa, poi ci sono i 15 milioni legati ai bonus.

Un'operazione curata da Futbol Division, con intermediari appartenenti a Epic Sports. Colpo davvero importante per la formazione allenata da Pochettino, capace di battere in volata la concorrenza del Liverpool (appena affrontato anche in Premier League). Il club londinese ha annunciato così il nuovo acquisto, con un post sui propri canali social.