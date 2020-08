ufficiale Caio Rangel va in Azerbaigian. Fu meteora al Cagliari

Ennesima avventura per Caio Rangel (24), attaccante brasiliano che nel 2014 ha fatto una comparsata in Italia con la casacca del Cagliari. Firma avvenuta con lo Zira FK, club azero con sede nella città di Baku. Accordo per un anno con opzione per un'ulteriore stagione, il giocatore era svincolato dopo la fine dell'impegno con il Ferroviaria.

Nonostante la giovane età, Caio Rangel ha già cambiato numerose squadre, ben tredici negli ultimi sei anni.