Il Cardiff City, che ha concluso il campionato di Championship al 21° posto riuscendo a centrare la salvezza, ha confermato che Sabri Lamouchi non sarà il tecnico della prossima stagione perché non rinnoverà il suo contratto. Alla base dell'addio probabilmente c'è la mancanza di garanzie per l'immediato futuro, che invece l'ex centrocampista di Parma, Inter e Genoa avrebbe richiesto.

#CardiffCity can confirm that Sabri Lamouchi will depart at the conclusion of his current deal.

We would like to thank Sabri for his contribution and wish him all the very best.

The Board of Directors have already begun the process of appointing a new management team.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) May 16, 2023