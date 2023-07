ufficiale Carlos Dotor va al Celta Vigo. Contratto fino al 2028 per l'ex Real Castilla

Colpo in entrata per il Celta Vigo, che si assicura un talento del Real Madrid. Si tratta di Carlos Dotor, centrocampista classe 2001 che si lega a Los Celestes con un contratto fino al 2028. Prima esperienza lontano da Madrid per Dotor, che con i Blancos si è formato a livello giovanile fino a arrivare al Castilla.

Nella scorsa stagione, con la seconda squadra del Real, Dotor ha collezionato 28 presenze mostrando un discreto feeling con il gol. Sono 11 infatti le sue reti, oltre a 2 assist. Un rendimento a cui vanni aggiunti i primi assaggi di grande calcio, con due panchine con la prima squadra (una in Liga e l'altra in Champions). Ora per il classe 2001 inizia una nuova avventura con la casacca del Celta Vigo, che ha annunciato così il suo arrivo su suoi canali social.