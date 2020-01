© foto di Federico De Luca

Cambio di casacca momentaneo per Claudio Beauvue, attaccante francese fino a qualche ora fa in forza al Celta Vigo. L'esperto franco-guadalupense, 31 anni, è stato infatti annunciato come un nuovo rinforzo del Deportivo La Coruna, società nobile iberica attualmente in seconda serie, che l'ha prelevato con la formula del prestito dai corregionali galiziani. Ecco l'annuncio dato sui social.