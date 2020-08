Il Celtic rinforza il reparto offensivo con Aloban Ajeti, attaccante prelevato dal West Ham. 23 anni, nazionale svizzero, ha firmato un contratto quadriennale.

We are excited to announce the signing of @SFV_ASF international striker, Albian Ajeti on a four-year contract! 🇨🇭

Welcome to #CelticFC, Albian Ajeti! 👋

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 13, 2020