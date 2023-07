Il Celtic Glasgow rende noto noto l'acquisto di Kwon Hyeok-Kyu, centrocampista sudcoreano proveniente dal Busan IPark. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per cinque stagioni.

Camponi di Scozia sempre più asiatici - 22 anni, Kwon rinfoltisce una colonia asiatica che nessun altro club europeo può vantare. Il centrocampista raggiunge i connazionali Oh Hyeon-Gyu (attaccante) e Yang Hyun-Jun (esterno d'attacco). Più folta la comunità giapponese, che comprende il difensore Yuki Kobayashi, i centrocampisti Tomoki Iwata e Reo Hatate, l'ala Daizen Maeda e la punta Kyogo Furuhashi.

