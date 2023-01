ufficiale Centrocampo a tutta birra, Kilkenny lascia il Bournemouth e va al Charlton

Ufficiale un'uscita secondaria dalla rosa del Bournemouth, dopo i vari acquisti completati dalle Cherries nei giorni scorsi. Lascia il club in prestito il centrocampista 22enne Gavin Kilkenny, ceduto in prestito fino al termine della stagione al Charlton, in League One (terza serie).