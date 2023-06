In attesa dei grandi colpi per la prima squadra, il Chelsea ha annunciato l'arrivo di un giovane. Si tratta di Dujuan Richards, giamaicano, classe 2005 che gioca da centravanti. I Blues specificano che il giocatore sbarcherà a Londra soltanto nel mese di novembre, quando avrà compiuto la maggiore età.



Chelsea Football Club have completed the signing of Jamaica international Dujuan ‘Whisper’ Richards, who will join the club next season following his 18th birthday. ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 24, 2023