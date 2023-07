ufficiale Chelsea, il giovane talento Hutchinson va a giocare. L'ex Arsenal girato all'Ipswich

Nuova avventura nella carriera di Omari Hutchinson (19 anni), centrocampista offensivo di talento che il Chelsea ha preso dall'Arsenal l'estate scorsa e che adesso viene mandato in prestito dai Blues per fare esperienza.

Ufficiale il suo approdo in prestito all'Ipswich Town, in seconda serie inglese, fino al termine della stagione sportiva 2023/24. Hutchinson ha già fatto il suo debutto nella prima squadra del Chelsea, subentrando a gennaio una volta sia in FA Cup che in Premier League. Curiosità vuole che in tutte e due le occasioni sfidasse il Manchester City.