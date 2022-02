ufficiale Chelsea, Joe Edwards lascia dopo 27 anni e raggiunge Lampard all'Everton

L'approdo di Frank Lampard sulla panchina dell'Everton comporta un grande cambiamento anche in casa del Chelsea. Dopo 27 anni, infatti, Joe Edwards lascia i Blues e raggiunge la leggenda inglese a Liverpool. Thomas Tuchel perde quindi uno dei membri più validi del suo staff; Edwards, 35 anni, allena da quando ne aveva 16 e ha fatto tutta la trafila nel club londinese, prima di passare in prima squadra come assistente proprio di Lampard, nel 2019.