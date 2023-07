ufficiale Chelsea, non solo campioni. Prelevato il gioiello del Norwich Matos

Chelsea sempre attivo sul mercato, per il presente e per il futuro. In queste ore, i Blues hanno ufficializzato l'ingaggio di Alex Matos, esterno offensivo del Norwich.

Nell'ultima stagione, il talento classe 2004 ha collezionato 22 presenze, 1 gol e 3 assist tra Under 18 e Under 21 del Norwich. Possibile per lui un'esperienza in prestito in un altro club per farsi le ossa.

Questo l'annuncio ufficiale apparso sui canali social del Chelsea: