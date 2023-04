Confermate le anticipazioni delle scorse ore: nuovo contratto con il Chelsea per il laterale sinistro Ben Chilwell. Il 26enne nazionale inglese ha sottoscritto un nuovo accordo che aggiunge due anni al suo vincolo con i Blues: la scadenza del contratto è adesso posta al 30 giugno 2027. Di seguito il post sui social del club.

Two more years for @BenChilwell! 😁

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2023