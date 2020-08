ufficiale Chelsea scatenato, ecco anche Malang Sarr. "Andrà via in prestito una stagione"

Malang Sarr è un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne si è liberato dal Nizza a parametro zero in estate ed è un altro acquisto estivo dei Blues che all'interno del comunicato spiegano che "giocherà la stagione 2020/21 in prestito perché gli darà la chance di avere esperienza e di esser poi pronto per unirsi alla squadra".