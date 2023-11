ufficiale Chicharito dice addio all'MLS, non proseguirà con i Los Angeles Galaxy

Chicharito Hernandez e i Los Angeles Galaxy si separano. Lo annuncia il club statunitense, che spiega come dopo quattro anni l'attaccante messicano lascerà la squadra e non sarà in rosa alla ripresa del campionato ad inizio 2024.

"Siamo grati a Javier per il contributo dato in queste quattro stagioni con la maglia dei Galaxy, è stato un leader passionale per il nostro club, in campo e non solo", ha detto il ds Geg Vanney. Chicharito lascia LA dopo che lo scorso 7 giugno, in un match di coppa contro il Real Salt Lake, si è lesionato il legamento crociato del ginocchio.