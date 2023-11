ufficiale Cile, dopo le dimissioni di Berizzo c'è la scelta del ct ad interim

vedi letture

La Federcalcio cilena informa che il responsabile tecnico delle squadre giovanili, Nicolás Córdova San Cristóbal, assumerà la guida, ad interim, della nazionale maggiore per la partita contro l'Ecuador in programma martedì 21 novembre e valida per la sesta giornata del girone unico di qualificazione ai Mondiali 2026.

Scelta maturata dopo la decisione di Eduardo Berizzo, di rassegnare le dimissioni dopo il pareggio contro il Paraguay per 0-0 e che complica la vita della Roja che ha già clamorosamente fallito le qualificazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022.

Quinta giornata

Argentina - Uruguay 0-2: 41' Araujo, 87' Nunez

Bolivia - Perù 2-0: 20' Vaca, 87' Vaca

Cile - Paraguay 0-0

Colombia - Brasile 2-1: 4' Martinelli (B), 75' Diaz (C), 79' Diaz (C)

Venezuela - Ecuador 0-0

CLASSIFICA:

Argentina 12

Uruguay 10

Colombia 9

Venezuela 8

Brasile 7

Ecuador 5

Paraguay 5

Cile 5

Bolivia 3

Perù 1