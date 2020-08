ufficiale Cluj, preso l'ex Torino Debeljuh

Per Gabriel Debeljuh (23) è arrivata la grande occasione della carriera. L'attaccante croato, cresciuto nel settore giovanile del Torino, lascia l'Hermannstadt e si trasferisce a titolo definitivo al Cluj. Un tragitto in piena evoluzione, visto che in Italia Debeliuh è sceso in serie D con Mantova ed Este, ed ora potrà misurarsi nella Champions League: il suo nuovo club ha vinto le ultime tre edizioni della Liga I, il massimo campionato romeno.