ufficiale Colonia, dal Genk arriva in prestito il terzino danese Carstensen

Il Colonia ha un nuovo terzino destro. Rasmus Carstensen, 22enne danese, lascia il Genk e si trasferisce in Germania in prestito fino al termine della stagione. L'amministratore delegato Christian Keller ha dichiarato: "Siamo molto contenti di essere stati in grado di ingaggiare Rasmus. Il suo profilo è perfetto nel nostro concetto di gioco. Ecco perché siamo convinti che, dopo un periodo relativamente breve in cui dovrà familiarizzare con i nuovi compagni, diventerà un elemento importante".

Queste invece le parole di Carstensen: "Ho scelto il Colonia perché è una grande opportunità quella di giocare per un club così grande e di tradizione. Sono grato per questo. La prima cosa che voglio fare ora è integrarmi bene nella squadra e mostrare cosa so fare in campo. E poi, ovviamente, mostrare ai tifosi che sono un rinforzo importante".

Rasmus Carstensen è nato il 10 novembre 2000 a Virklund, in Danimarca, dove ha iniziato a giocare a calcio con il club della sua città natale, il Virklund BK. Il giocatore della nazionale danese U21 ha fatto il suo debutto professionistico con il Silkeborg all'età di 18 anni, ottenendo la promozione in prima divisione. Un anno fa si è trasferito al Genk, con cui ha disputato 4 partite.