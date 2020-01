Un'operazione in entrata e una in uscita per il Colonia. Il club tedesco ha annunciato di aver preso dal QPR il difensore Toni Leistner; allo stesso tempo, il centrale Lasse Sobiech lascia la Bundesliga e firma con il Mouscron.

Herzlich willkommen beim #effzeh, @ToniLeistner 🔴⚪ Der FC verstärkt sich in der Innenverteidigung und hat Toni Leistner von den Queens Park Rangers verpflichtet. Der 29-jährige Defensivspieler wird bis zum Saisonende auf Leihbasis für den FC spielen.

