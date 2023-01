ufficiale Colonia, di rientro dal Basilea il terzino Katterbach riparte verso l'Amburgo

Dopo aver giocato per tutto il 2022 nel Basilea, l'esterno basso tedesco di piede mancino Noah Katterbach (21 anni) lascia nuovamente la rosa del Colonia e ancora in prestito. Ufficiale il suo trasferimento sino al termine della stagione nell'Amburgo, squadra nobile decaduta e adesso in Zweite Bundesliga, seconda serie.