ufficiale Colonia, nuovo contratto per il portiere che ha tolto il posto a Horn

Dopo aver salutato Horn a fine contratto, il Colonia blinda il suo portiere del presente e del futuro. Rinnovo fino al 30 giugno 2027 con la società tedesca per l'estremo difensore 28enne Marvin Schwabe. Allo stesso tempo negli scorsi giorni ha lasciato invece il Colonia il giovane centrocampista Jens Castrop, riscattato dal Norimberga in cui giocava già in prestito.