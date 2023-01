ufficiale Colpo brasiliano per l'Olympique Lione, dal Botafogo ecco l'attaccante Jeffinho

Colpo in attacco per l'Olympique Lione. Il club francese ha chiuso l'acquisto del brasiliano Jeffinho dal Botafogo. Il classe 1999 ha firmato fino al 30 giugno 2027 e porterà nelle casse della sua ex società 10 milioni di parte fissa più 2,5 di bonus.

Questo l'annuncio ufficiale dell'OL: