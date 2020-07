ufficiale Corberan come Arteta, lascia Bielsa e diventa nuovo allenatore dell'Huddersfield

Carlos Corberan lascia Marcelo Bielsa, non appena conquistata la storica promozione che riporta il Leeds in Premier League 16 anni dopo, per avventurarsi in una nuova esperienza che stavolta lo vedrà come protagonista principale in panchina. Una vicenda che ricorda la recente scalata di Mikel Arteta, passato da collaboratore di Guardiola nello staff del Manchester City a tecnico dell'Arsenal: Corberan, che era assistente del Loco Bielsa, è stato appena nominato nuovo allenatore dell'Huddersfield, in seconda serie inglese, dove prende il posto di Schofield.