Il Crystal Palace rende noto l'acquisto del trequartista Ebere Eze dal Queens Park Rangers. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per cinque stagioni. 22 anni, Eze ha segnato 14 reti e servito 8 assist nell'ultima Championship inglese.

✍️ Welcome to the Pride of south London, @EbereEze10! #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 28, 2020