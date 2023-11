Rinnovo in casa Crystal Palace con Eberechi Eze che si è legato al club fino al 2027. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 25 anni, il centrocampista inglese era arrivato a Selhust Park nell'estate del 2020. In questo inizio di stagione ha raccolto 10 presenze, segnando un gol e servendo tre assist.

"I'm delighted for the club and pleased for Eberechi as well. He's done so well in the last three years for the club." 🙌

The boss has his say on the good news 🎙#EZE2027 | @EbereEze10 pic.twitter.com/bWCxytNGvp

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 10, 2023