ufficiale Crystal Palace, doppio addio verso Spagna e Germania. Banks però ritornerà

Doppio addio in casa Crystal Palace, salutano due giovani prospetti dei quali però uno con l'intento di tornare a fine stagione. Non è il caso del 19enne Fionn Mooney, ceduto a titolo definitivo al Valladolid presieduto da Ronaldo il Fenomeno.

Se ne va invece solo in prestito l'esterno d'attacco Scott Banks (21 anni): dopo aver rinnovato il proprio contratto con le Eagles, ha fatto le valigie per la Germania. Lo attende il St.Pauli, in seconda serie tedesca.