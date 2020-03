Roy Hodgson ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i Glaziers hanno comunicato che l'esperto tecnico inglese ha rinnovato il proprio contratto fino al 2021.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2020