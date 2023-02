ufficiale Cufré va in MLS. Il terzino lascia Maiorca in prestito con diritto di riscatto

Nelle scorse ore il Maiorca ha ufficializzato un'uscita dalla propria rosa con destinazione Stati Uniti. Il terzino sinistro Braian Cufré proverà fino al termine dell'anno solare l'esperienza di giocare in MLS: il 26enne argentino è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al New York City FC.