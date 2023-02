ufficiale Dall'esordio con gol dopo 17'' col Dortmund alla Lettonia. La nuova vita di Jojic

vedi letture

Svincolato da sette mesi, Milos Jojic riparte dalla Lettonia. Il centrocampista serbo, 30 anni, ha firmato per i Riga FC (da non confondere col Riga FS, eurorivale della Fiorentina). 5 presenze con la nazionale serba, Jojic ha vestito nella sua carriera maglie prestigiose come quella di Borussia Dortmund, dove fu storico il suo esordio nel 2014: entrato in campo, andò in rete dopo soli 17 secondi.