ufficiale Dall’Europa a 6 mesi al Saint-Etienne per salvarlo dalla C, Bamba lascia il Nantes

Altro rinforzo annunciato in queste ore dal Saint-Etienne, nobile decaduta di Francia che sta faticando in seconda serie. Arriva in prestito fino al termine del campionato un esterno d’esperienza come Abdoul Kader Bamba, 28 anni che scende in Ligue 2 dopo aver collezionato 9 apparizioni nella prima parte di stagione con il Nantes tra campionato, Coppa di Francia ed Europa League.