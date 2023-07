ufficiale Dalla Croazia alla MLS, Monsef Bakrar è un nuovo calciatore del New York City

Dalla Croazia agli Stati Uniti, come già hanno fatto in parecchi. Monsef Bakrar, attaccante classe 2001, lascia l'Istra e vola in MLS, adesso è ufficiale. Il New York City FC, club sotto l'egida del City Group (di cui fa parte anche il Palermo), ha annunciato l'acquisto del giocatore, reduce da un'annata condita da 8 gol. Operazione a titolo definitivo da due milioni di euro, come vi avevamo anticipato qui.