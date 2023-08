ufficiale Dalla Grecia alla B spagnola. Ramon lascia l'Olympiacos per l'Espanyol

L'Espanyol vuole tornare quanto prima a disputare la Liga e, a livello di mercato, si sta muovendo per raggiungere questo obiettivo. L'ultimo colpo in entrata, ufficializzato in mattinata, riguarda il reparto difensivo. Si tratta di Ramon, che si toglie la maglia dell'Olympiakos per andare a giocare con i Blanquiazules.

Cresciuto nel Flamengo, è arrivato alla prima squadra per poi giocare nel Red Bull Bragantino e prendere il volo verso l'Europa andando a giocare nell'Olympiakos. Ora per lui comincia una nuova esperienza nelle file dell'Espanyol, club che ne ha annunciato così l'arrivo sui propri canali social.