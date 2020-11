ufficiale Derby County, via il tecnico Philippe Cocu: rescissione consensuale

Phillip Cocu non è più l'allenatore del Derby County da questo sabato. Il tecnico olandese ha raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dopo gli scarsi risultati conseguiti dalla squadra inglese, che occupa l'ultima posizione in campionato, la seconda divisione inglese.