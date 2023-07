ufficiale Diamanti nel Melbourne City. Sarà allenatore nel settore giovanile

vedi letture

Alessandro Diamanti riparte dall'Australia. L'ex fantasista, fra le altre, di Livorno e Bologna, è entrato nello staff tecnico del Melbourne City come allenatore delle giovanili. Questo l'annuncio del club: "Siamo lieti di annunciare che Alessandro Diamanti si unisce al nostro staff di allenatori! Non vediamo l'ora di averti come parte della famiglia City, Dia".