ufficiale Dinamo Mosca, panchina affidata all'ex Mainz Sandro Schwarz

vedi letture

La Dinamo Mosca ha annunciato il nuovo allenatore. Il club russo ha affidato la panchina all'ex Mainz Sandro Schwarz. "Sono molto orgoglioso di questa opportunità. Questo è un club con una grande storia e tradizioni, è una sfida incredibile per me e non vedo l'ora di iniziare. La Dinamo Mosca è una squadra giovane con prospettive estremamente interessanti. Sono molto ambizioso e faremo del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi", ha detto il tecnico dopo la firma del contratto.