Disfatta in Danimarca per il Ludogorets. Dimissioni di dirigenza e staff tecnico

Terremoto in casa Ludogorets dopo la sconfitta da record di ieri sera in Conference League contro il Nordsjaelland per 7-1. Con una nota ufficiale l’intera dirigenza e lo staff sportivo e tecnico hanno presentato le proprie dimissioni dall’incarico rimettendo tutto nelle mani dei proprietari Kiril e Georgi Domuschiev assumendosi così la piena responsabilità della disfatta.

Nella nota pubblicata dal club si legge che nei prossimi giorni verranno comunicate le decisioni riguardo la squadra, compreso chi guiderà la squadra di qui in avanti a partire dalla sfida di domenica contro il Pirin.