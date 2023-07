ufficiale Dopo la fuga del 2022, ecco una nuova ondata brasiliana allo Shakhtar Donetsk

vedi letture

Un altro brasiliano si trasferisce allo Shakhtar Donetsk, a distanza di 48 ore. Nella giornata di mercoledì il club della Donbass ha annunciato il terzino sinistro Pedrinho, oggi è la volta di Newerton. Esterno di centrocampo 18enne, arriva a titolo definitivo dal Sao Paulo e ha firmato un contratto fino al 2028.

Tornano i brasiliani - Da sempre lo Shakhtar ha una forte impronta brasiliana, basti pensare agli anni d'oro che hanno visto passare alla "Donbass Arena" giocatori come Fernandinho, Willian, Douglas Costa, Fred, Alex Teixeira per citarne solo alcuni. L'ultima rosa prima dello scoppio della guerra in Ucraina vedeva ben 14 giocatori nati in Brasile, due di essi naturalizzati ucraini. L'invasione russa nel febbraio 2022 ha portato a un vero e proprio esodo. Il primo verdeoro che ha deciso di vestire l'arancio-nero è stato Lucas Taylor, arrivato lo scorso agosto dal PAOK e rientrato in Grecia al termine della stagione. Quest'estate è tornato Tetê dal prestito al Leicester e nelle ultime 48 ore ecco gli arrivi di Pedrinho e Newerton.