ufficiale Dopo undici anni allo United, Savage dice addio e riparte dal Reading

Dopo undici anni al Manchester United, che lo tesserò per la prima volta nella selezione Under 9, Charlie Savage dice addio ai Red Devils, che lo hanno ceduto a titolo definitivo in League One, al Reading.

Classe 2003, Savage era stato ceduto in prestito lo scorso gennaio al Forest Green Rovers, sempre in terza serie, dove si era messo in mostra. Ora il centrocampista lascia Manchester definitivamente, per ricominciare il suo percorso dal Reading.