ufficiale Doppio colpo Siviglia, arrivano Gueye e Bryan Gil in prestito da OM e Tottenham

Il Siviglia ha annunciato un doppio colpo, due giocatori che arrivano in prestito in Andalusia. Presi il centrocampista centrale Pape Gueye (24 anni) dell'Olympique Marsiglia e l'esterno offensivo Bryan Gil (21 anni) del Totteham. Entrambi sono stati acquistati in prestito secco fino al termine della stagione.