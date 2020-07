André Schurrle non è più un giocatore del Borussia Dortmund. A comunicarlo è lo stesso club giallonero attraverso un comunicato ufficiale: le parti hanno deciso di risolvere consensualmente l'accordo in scadenza nel 2021. Il centrocampista campione del mondo nel 2014 è arrivato nel 2016 ed ha collezionato 51 presenze con la maglia del Dortmund.

Borussia Dortmund has parted ways with André Schürrle.

We wish André all the best in his future. pic.twitter.com/Ivm7qyjemS

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 15, 2020