Domenica contro il Newcastle, Destny Udogie ha segnato il suo primo gol in Premier League. Oggi è arrivato il rinnovo di contratto con il Tottenham, fino al 2030. Una notizia sorprendente poiché il terzino italiano è stato acquistato dagli Spurs nell'agosto del 2022 ma solo da questa stagione difende a tutti gli effetti i colori dei londinesi. Divenuto ben presto pedina preziosa per Ange Postecoglou, Udogie ha raccolto già 14 presenze, tutte da titolare. Le uniche partite saltate sono state per infortunio e squalifica

We are delighted to announce that Destiny Udogie has signed a new contract with the Club that will run until the summer of 2030! 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 12, 2023