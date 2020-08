ufficiale Due ritorni in casa del Fenerbahce: Gonul ed Erkin arrivano a titolo gratuito

Doppio colpo in entrata per il Fenerbahce. Il club turco ha messo sotto contratto il terzino destro Gokhan Gonul e il terzino sinistro Caner Erkin. Entrambi si sono svincolati dal Besiktas e per entrambi è un ritorno nel club in cui avevano già giocato in passato. Gonul ha firmato un contratto annuale con opzione per un'altra stagione, mentre l'ex Inter ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per un'altra stagione.