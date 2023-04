ufficiale Ecco la definitiva conferma, Kamada lascerà l'Eintracht Francoforte a zero

vedi letture

Mancava solamente la conferma ufficiale, arrivata in queste ore: il prossimo 30 giugno, quando scadrà il suo contratto, si esaurirà l'avventura dell'attaccante giapponese Daichi Kamada. Il 26enne lascia Francoforte a costo zero dopo sei anni di militanza nei rossoneri di Germania e sarà dunque libero di firmare a costo zero con chi gli proporrà un contratto. Si vocifera di numerose big (su tutte Dortmund e Barcellona) pronte all'affondo.