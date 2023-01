ufficiale Ecuador, non c'è accordo per il rinnovo di Alfaro. Il tecnico argentino lascia la Tricolor

La delusione per l'eliminazione nella fase a gironi del Mondiale in Qatar è stata troppo grande per Gustavo Alfaro. Il commissario tecnico dell'Ecuador ha deciso di non proseguire la sua avventura sulla panchina della Nazionale sudamericana. Non è stato trovato l'accordo con la Federazione: il 60enne era in carica dal 2020.