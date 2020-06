ufficiale Eibar, accordo con la Fiorentina: Cristoforo prolunga fino a fine stagione

vedi letture

Sebastian Cristoforo proseguirà con l'Eibar fino al 19 luglio, data in cui è prevista la fine delle competizioni in Spagna. Ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale è l'Eibar che ha di conseguenza raggiunto un accordo per il centrocampista uruguaiano con la Fiorentina per l'estensione del prestito.

Da segnalare che il giocatore è arrivato all'Eibar in prestito con obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze che attualmente non ha ancora raggiunto per "conquistare" la permanenza sul campo. Per questo è stato necessario ufficializzare il prolungamento fino al termine della stagione in attesa di capire cosa potrà accadere nella prossima.