ufficiale Eintracht, Glasner via a fine stagione. Ma manca ancora la finale di Coppa di Germania

L'Eintracht Francoforte non sarà più allenato da Oliver Glasner nella prossima stagione. A comunicarlo è stato lo stesso club, con una nota sul sito ufficiale, dopo quanto successo negli ultimi mesi. Il contratto sarebbe scaduto il 30 giugno del 2024, ma Glasner terminerà l'annata e poi lascerà il posto, nonostante la vittoria dell'Europa League del 2022 e la qualificazione agli ottavi, poi persi contro il Napoli, solo qualche mese fa.

Il tecnico è stato al centro di alcune speculazioni che avrebbero inficiato il percorso dell'Eintracht, come spiegato dal direttore sportivo Markus Krösche: "La chiarezza sul futuro è fondamentale in modo che la squadra sia completamente concentrata sugli obiettivi e sulla finale di Coppa. Vogliamo lavorare per il migliore addio possibile e concentrarci sul finale con tutte le nostre forze".

Anche Glasner ha detto la sua. "Accetto la decisione del club, mi è stata spiegata in modo plausibile. Le conversazioni degli ultimi mesi con i dirigenti sono state aperte e corrette, c'è sempre stato rispetto reciproco, ma ora non è il momento di salutarci o guardare indietro: dobbiamo fare al meglio le ultime settimane di Bundesliga, per poi giocare al meglio la finale di Berlino di DFB Pokal per riportarla a Francoforte. È personalmente molto importante che l'Eintracht giochi in Europa anche la prossima stagione".

Il tecnico è stato accostato anche a Chelsea e Real Madrid.