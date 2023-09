Le strade di Anwar El Ghazi e del PSV Eindhoven si separano. Nella scorse ore, infatti, è arrivata la notizia della risoluzione del contratto che legava l'esterno offensivo classe '95 alla compagine biancorossa. Nell scorsa stagione, per lui 31 presenze, 9 gol e 2 assist tra tutte le competizioni.

L'annuncio della separazione viene dato dal club olandese, con un post sui propri canali social: "Buona fortuna per il prossimo passo della tua carriera, Anwar!".

Good luck with the next step in your career, Anwar! 💪 pic.twitter.com/kKGPp2u96Y

— PSV (@PSV) September 1, 2023